По словам главы государства, будущие поколения россиян и украинцев не смогут нормально общаться, если Крым не будет возвращен Украине. Он подчеркнул, что жители России спустя несколько лет осознают негативные последствия произошедших в 2014 году событий, когда Крыма стал административной единицей РФ.

«Стыдно будет российскому народу из-за того, что произошло. К сожалению, именно так», — предрек Зеленский.

При этом Зеленский затруднился назвать срок, в течение которого отношения между Москвой и Киевом наладятся, но выразил уверенность, что рано или поздно Крым снова станет частью Украины.