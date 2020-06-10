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Зеленский: россиянам будет стыдно из-за ситуации с Крымом 

Павел Тиунов 19 минут назад
Жителям России в будущем станет стыдно из-за присоединения Крыма к РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова цитирует издание Dsnews.
По словам главы государства, будущие поколения россиян и украинцев не смогут нормально общаться, если Крым не будет возвращен Украине. Он подчеркнул, что жители России спустя несколько лет осознают негативные последствия произошедших в 2014 году событий, когда Крыма стал административной единицей РФ.
«Стыдно будет российскому народу из-за того, что произошло. К сожалению, именно так», — предрек Зеленский.
При этом Зеленский затруднился назвать срок, в течение которого отношения между Москвой и Киевом наладятся, но выразил уверенность, что рано или поздно Крым снова станет частью Украины.
Ранее, как сообщал «Рамблер», первый президент Украины Леонид Кравчук, отвечая на вопрос, вернет ли Россия Крым Украине, заявил, что «нет ничего невозможного». Он отметил, что к процессу необходимо привлечь США и Великобританию, которые «хотят снять санкции с РФ».
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В мире , Видео , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Республика Крым
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