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Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма 

Lenta.ru 20 минут назад
«Россиянам будет стыдно за Крым»
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году. Об этом в среду, 10 июня, сообщает Dsnews со ссылкой на «Украинской правду».
«Стыдно будет российскому народу через несколько лет из-за того, что произошло. К сожалению, именно так», — предрек Зеленский.
Он отметил, что без возвращения Крыма в состав Украины будущие поколения украинцев и россиян не смогут «нормально, откровенно, по-дружески общаться».
Зеленский сказал, что не знает, сколько лет потребуется для нормализации отношений между двумя странами, и выразил уверенность, что Крым вернется в Украину.
Ранее Зеленский сравнил войну в Донбассе с лабиринтом, из которого есть выход, а также объяснил свое нежелание оскорбительно высказываться о российском лидере Владимире Путине тем, что не хочет подставлять страну.
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В мире , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Республика Крым
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