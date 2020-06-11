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Главного санитарного врача Украины оштрафовали за нарушение карантина 

Lenta.ru и ещё 3 41 минуту назад
Главного санитарного врача Украины оштрафовали
Фото: Министерство здравоохранения Украины
Главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко оштрафовали за нарушение карантина после посещения кафе вместе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в своем Facebook.
«Самый дорогой кофе в моей жизни, в прямом смысле», — написал Ляшко. Теперь ему придется оплатить штраф в размере 17 тысяч гривен (44 156 рублей).
На ту же сумму оштрафовали и Зеленского. На кофейню могут наложить штраф в размере 34 тысячи гривен (88 312 рублей).
Ранее Ляшко объяснил, что посещение кафе было не нарушением карантинных норм, а проверкой их соблюдения перед открытием заведений.
Зеленский нарушил правила карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, выпив кофе 3 июня внутри одного из ресторанов в Хмельницком. При этом до 5 июня заведения общепита на Украине могли работать только навынос или принимать посетителей на летних площадках. Полиция пообещала расследовать инцидент и в случае необходимости оштрафовать Зеленского.
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский
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