Украина назвала условие для отношений с Россией

"Без возвращения Крыма не будет единения и возможности нормально, откровенно, дружно общаться для украинского и российского народов, будущим поколениям", — сказал он в интервью изданию "Украинская правда".

Зеленский также считает, что "российскому народу через несколько лет станет стыдно" за случившееся в Крыму. Кроме того, он выразил уверенность, что полуостров опять будет частью Украины.

"Я не знаю, сколько лет нужно, чтобы вернуть те отношения (между Россией и Украиной — прим. ТАСС). Ответа на этот вопрос у меня нет", — отметил он. При этом Зеленский указал, что странам придется уживаться из-за их географического положения. "Мы соседи и живем в этой "квартире", и никто переселяться не будет", — констатировал он.