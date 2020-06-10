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Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией 

ТАСС и ещё 2 38 минут назад
Украина назвала условие для отношений с Россией
Фото: Reuters
Период времени, необходимый для восстановления прежних отношений между Москвой и Киевом, пока неизвестен, однако без передачи Крыма в состав Украины налаживание связей между двумя народами невозможно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Без возвращения Крыма не будет единения и возможности нормально, откровенно, дружно общаться для украинского и российского народов, будущим поколениям", — сказал он в интервью изданию "Украинская правда".
Зеленский также считает, что "российскому народу через несколько лет станет стыдно" за случившееся в Крыму. Кроме того, он выразил уверенность, что полуостров опять будет частью Украины.
"Я не знаю, сколько лет нужно, чтобы вернуть те отношения (между Россией и Украиной — прим. ТАСС). Ответа на этот вопрос у меня нет", — отметил он. При этом Зеленский указал, что странам придется уживаться из-за их географического положения. "Мы соседи и живем в этой "квартире", и никто переселяться не будет", — констатировал он.
В марте 2014 года после политического кризиса и государственного переворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларации о независимости республики. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого 96,77% избирателей республики и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, которые затем одобрили Госдума и Совфед. Украина отказалась признать результаты волеизъявления крымчан.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , Украинская правда , Киев , Москва , Республика Крым
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