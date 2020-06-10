Китай назвал условие для расседования пандемии ВОЗ

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Мы, конечно, поддерживаем такое расследование, но решительно против какого-либо политического расследования в форме презумпции виновности, — сказал Ханьхуэй.

Он отметил, что совместная работа Китая с ВОЗ и другими странами является долгом и обязательством Пекина, однако выявление первоисточника вируса — проблема не политическая, а научная.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные из США выявили шесть основных групп коронавируса, которые в настоящее время циркулируют в мире.