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Китай поддерживает расследование причин пандемии на базе ВОЗ 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Китай назвал условие для расседования пандемии ВОЗ
Фото: Reuters
Китай поддерживает проведение независимого расследования причин пандемии коронавируса на базе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. Однако Пекин выступил против политизации данного вопроса.
Мы, конечно, поддерживаем такое расследование, но решительно против какого-либо политического расследования в форме презумпции виновности, — сказал Ханьхуэй.
Он отметил, что совместная работа Китая с ВОЗ и другими странами является долгом и обязательством Пекина, однако выявление первоисточника вируса — проблема не политическая, а научная.
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года.
Как ранее писал NEWS.ru, учёные из США выявили шесть основных групп коронавируса, которые в настоящее время циркулируют в мире.
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В мире , Азия , ВОЗ , Китай
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