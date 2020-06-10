Китай назвал условие для расседования пандемии ВОЗ

Китай поддерживает проведение независимого расследования причин пандемии коронавируса на базе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. Однако Пекин выступил против политизации данного вопроса.
Мы, конечно, поддерживаем такое расследование, но решительно против какого-либо политического расследования в форме презумпции виновности, — сказал Ханьхуэй.
Он отметил, что совместная работа Китая с ВОЗ и другими странами является долгом и обязательством Пекина, однако выявление первоисточника вируса — проблема не политическая, а научная.
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года.
Как ранее писал NEWS.ru, учёные из США выявили шесть основных групп коронавируса, которые в настоящее время циркулируют в мире.