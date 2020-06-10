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«Хорошо оплачивается»: почему Румыния объявила РФ врагом 

Павел Тиунов 41 минуту назад
«Хорошо оплачивается»: почему Румыния объявила РФ врагом
Фото: Reuters
Румыния готова пойти на обострение отношений с Россией, поскольку это «хорошо оплачивается» США, заявил в беседе с корреспондентом Ura.ru профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин. Так эксперт прокомментировал готовность румынских властей официально объявить РФ «врагом».
Ранее, как сообщал «Рамблер», румынские чиновники внесли в проект национальной стратегии обороны на 2020-24 гг. пункт о том, что Румыния готова официально признать Россию враждебным государством, от которого исходит реальная угроза.
В списке причин, побудивших румынские власти на такой поступок, названы милитаризация Крыма, факт присутствия российского вооружения в Приднестровье, а также постоянные военные учения, которые проводит Минобороны РФ.
«Это происходит не просто так, а потому что хорошо оплачивается американцами. Если Россия враг, значит кто-то — друг», — заявил Илдус Ярулин.
По его словам, в настоящее время происходит «передел зон влияния» на политической карте мира. США, уверяет эксперт, «складывают свой блок», куда стремятся войти даже малые страны.
«Быть при большом хозяине сейчас выгодно. США дают разного рода кредиты, льготы», — пояснил политолог.
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Комментарии
В мире , Министерство обороны , Румыния , США
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