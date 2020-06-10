«Хорошо оплачивается»: почему Румыния объявила РФ врагом 

Румыния готова пойти на обострение отношений с Россией , поскольку это «хорошо оплачивается» США , заявил в беседе с корреспондентом Ura.ru профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин. Так эксперт прокомментировал готовность румынских властей официально объявить РФ «врагом».

Ранее, как сообщал «Рамблер», румынские чиновники внесли в проект национальной стратегии обороны на 2020-24 гг. пункт о том, что Румыния готова официально признать Россию враждебным государством, от которого исходит реальная угроза.

В списке причин, побудивших румынские власти на такой поступок, названы милитаризация Крыма, факт присутствия российского вооружения в Приднестровье, а также постоянные военные учения, которые проводит Минобороны РФ

«Это происходит не просто так, а потому что хорошо оплачивается американцами. Если Россия враг, значит кто-то — друг», — заявил Илдус Ярулин.

По его словам, в настоящее время происходит «передел зон влияния» на политической карте мира. США, уверяет эксперт, «складывают свой блок», куда стремятся войти даже малые страны.