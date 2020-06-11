Вторая волна коронавируса оказалась неизбежной

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Избежать второй волны коронавриуса осенью не удастся, заявил в четверг генеральный директор шведского Агентства здравоохранения Йохан Карлссон.

«Пандемия все еще продолжается, сейчас большой очаг в Латинской Америке, мы ожидаем, что в какой-то момент вирус доберется до Африки. Риск по-прежнему очень велик, мы должны быть готовы ко второй волне», — передает РИА «Новости» заявление Карлссона.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала подход Швеции, которая отказалась вводить жесткие ограничительные меры ради спасения экономики, и его последствия, приведшие к высокому уровню смертности от COVID-19.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признавал, что в стране нужно было вводить карантин.