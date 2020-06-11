Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Швеции заявили о неизбежности второй волны коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 22 минуты назад
Вторая волна коронавируса оказалась неизбежной
Фото: РИА Новости
Избежать второй волны коронавриуса осенью не удастся, заявил в четверг генеральный директор шведского Агентства здравоохранения Йохан Карлссон.
«Пандемия все еще продолжается, сейчас большой очаг в Латинской Америке, мы ожидаем, что в какой-то момент вирус доберется до Африки. Риск по-прежнему очень велик, мы должны быть готовы ко второй волне», — передает РИА «Новости» заявление Карлссона.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала подход Швеции, которая отказалась вводить жесткие ограничительные меры ради спасения экономики, и его последствия, приведшие к высокому уровню смертности от COVID-19.
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признавал, что в стране нужно было вводить карантин.
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Премьер Украины оценил возможность поставок воды в Крым Премьер Украины оценил возможность поставок воды в Крым Ворвавшийся к генпрокурору Порошенко «забыл» украинский язык Ворвавшийся к генпрокурору Порошенко «забыл» украинский язык МИД анонсировал визит Лукашенко на парад Победы в Москве МИД анонсировал визит Лукашенко на парад Победы в Москве
В мире , Эпидемия , Вторая волна , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Многотысячная акция против расизма началась в Мадриде
Многотысячная акция против расизма началась в Мадриде
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
Садальский прокомментировал ДТП с Ефремовым
Садальский прокомментировал ДТП с Ефремовым
В ДНР похитили иностранку из-за российского флага
В ДНР похитили иностранку из-за российского флага
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
Видео
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
01:38
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
Армия Войска
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
01:04
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
01:22
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
Происшествия Криминал
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение