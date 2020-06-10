В ВОЗ рассказали, когда коронавирус наиболее заразен 

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Инфицированные коронавирусом заражают больше людей в первые дни заболевания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на руководителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Марию Ван Керхове.

"Мы можем сказать, что много вирусных частиц содержится в организме человека, когда у него только развиваются симптомы, в самом начале заболевания", — сказала Ван Керхове.

Она уточнила, что пока данные ограничены для окончательных выводов.

Медик добавила, что болеющие с легкими и умеренными симптомами заразны восемь-девять дней. При тяжелой форме болезни опасность заразить других сохраняется дольше.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.