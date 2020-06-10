Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ВОЗ рассказали, когда коронавирус наиболее заразен 

Газета.Ru 1 час назад
В ВОЗ рассказали, когда коронавирус наиболее заразен
Фото: Reuters
Инфицированные коронавирусом заражают больше людей в первые дни заболевания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на руководителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Марию Ван Керхове.
"Мы можем сказать, что много вирусных частиц содержится в организме человека, когда у него только развиваются симптомы, в самом начале заболевания", — сказала Ван Керхове.
Она уточнила, что пока данные ограничены для окончательных выводов.
Медик добавила, что болеющие с легкими и умеренными симптомами заразны восемь-девять дней. При тяжелой форме болезни опасность заразить других сохраняется дольше.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Видео дня. Вонь и тараканы: соседка с крысами изводит весь дом
Газета.Ru: последние новости
США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17 США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17 Саакашвили допустил скорый распад Украины Саакашвили допустил скорый распад Украины WP: США готовы покинуть ДСНВ, но рассматривают все варианты WP: США готовы покинуть ДСНВ, но рассматривают все варианты
В мире , ВОЗ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Собчак выступила в защиту Ефремова
Собчак выступила в защиту Ефремова
Видео
Опубликовано видео сильнейшего ливня с градом в Петербурге
00:42
Опубликовано видео сильнейшего ливня с градом в Петербурге
Общество Погода
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
00:26
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
Происшествия
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
00:45
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
Происшествия
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
01:35
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
Общество
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
01:28
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
Армия
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
02:37
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
В мире
Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова
02:29
Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова
Происшествия
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
02:19
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
00:46
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
01:22
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение