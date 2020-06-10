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Китай отказал США и РФ в переговорах по ядерному оружию 

Алиса Селезнёва 17 минут назад
Китай не собирается принимать участие в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию. Об этом, по данным РИА Новости, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
По словам Чуньин, Китай неоднократно выражал свою позицию по этому вопросу, однако США пытаются втянуть Пекин в обсуждение продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и скинуть с себя ответственность на другие страны.
«Когда слышишь заявления официальных лиц от такой страны о намерении вести искренние переговоры, складывается очень сильное ощущение ненадежности и лжи», — отметила представитель МИД КНР, напомнив, что США уже вышли из целого ряда договоров.
В мире , Видео , Хуа Чуньин , МИД , Китай , США
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