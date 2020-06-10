Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Deutschlandfunk (Германия): Китай отказался от переговоров с США и Россией 

ИноСМИ 33 минуты назад
Китай отказался от переговоров с США и Россией
Фото: © Минобороны РФ
Китай не будет участвовать в переговорах по ядерному разоружению, запланированных США и Россией, сообщило министерство иностранных дел в Пекине, по данным Deutschlandfunk. Причина отказала неизвестна. Первая встреча представителей России и США состоится в Вене 22 июня.
Китай не будет участвовать в переговорах по ядерному разоружению, запланированных США и Россией, сообщило министерство иностранных дел в Пекине, по данным Deutschlandfunk. Причина отказала неизвестна.
Вчера в Вашингтоне и Москве было объявлено, что первая встреча в рамках переговоров по ядерному оружию состоится в Вене 22 июня. Она пройдет на уровне глав внешнеполитических ведомств.
Речь пойдет о соглашении, которое должно прийти на смену СНВ-III, истекающему в феврале 2021 года. Россия и США надеялись, что Китай тоже присоединится к нему.
Видео дня. Вонь и тараканы: соседка с крысами изводит весь дом
Последние новости
История с «похищением» украинского десантника обернулась позором для ВСУ История с «похищением» украинского десантника обернулась позором для ВСУ Российскую систему «Панцирь» подняли на смех в Ливии Российскую систему «Панцирь» подняли на смех в Ливии Болгарские читатели: русские смеются от вида наших самолетов Болгарские читатели: русские смеются от вида наших самолетов
В мире , МИД , Вена , Германия , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Собчак выступила в защиту Ефремова
Собчак выступила в защиту Ефремова
Видео
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
00:26
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
Происшествия
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
00:45
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
Происшествия
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
01:35
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
Общество
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
01:28
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
Армия
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
02:37
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
В мире
Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова
02:29
Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова
Происшествия
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
02:19
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
00:46
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
01:22
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
02:16
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение