В Германии за сутки выявили 258 случаев COVID-19 

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Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось за сутки на 258, скончались еще 8 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 555 новых случаях заражения и 26 летальных исходах.

В общей сложности в ФРГ выявлены 185 674 случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии скончались 8 763 пациента с COVID-19.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 574), Северном Рейне-Вестфалии (39 060) и Баден-Вюртемберге (35 057). В Берлине зафиксированы 7165 случаев заражения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.