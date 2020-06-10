Министр по соцвопросам Гаити умер от коронавируса

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Власти Гаити сообщили о гибели от коронавируса главы министерства социальных дел Эммануэля Кантава.

"Наш коллега, госсекретарь по социальным вопросам Эммануэль Кантав, покинул нас сегодня утром. Он был болен COVID-19", — написал госсекретарь по коммуникациям Эдди Джексон Алексис в своем микроблоге в Twitter.

Чиновник охарактеризовал погибшего министра как убежденного правозащитника и выразил соболезнования его семье и друзьям.

На Гаити зарегистрированы 3548 случаев заражения новым коронавирусом. К настоящему моменту от осложнений заболевания COVID-19 скончались 54 человека.