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В Конгрессе США призвали Трампа не «укреплять позиции России» 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Члены Палаты представителей Конгресса США обратились к Белому дому с призывом не сокращать численность войск в Германии.
Письмо Белому дому направили свыше 20 конгрессменов-республиканцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Они заявили, что сокращение американских сил в Германии «может значительно навредить национальной безопасности, а также укрепить позиции России в ущерб» Вашингтону.
Конгрессмены призвали «отвергнуть подобные предложения».
При этом члены Палаты представителей согласились, что союзники США по НАТО должны вносить больший вклад, но подчеркнули, что присутствие сил США в Германии после Второй мировой войны помогло не допустить конфликта во времена, когда «угроза со стороны России не уменьшилась».
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В мире , Видео , США , Конгресс США , НАТО , РИА Новости , Wall Street Journal
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