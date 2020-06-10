Члены Палаты представителей Конгресса США обратились к Белому дому с призывом не сокращать численность войск в Германии.
Письмо Белому дому направили свыше 20 конгрессменов-республиканцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Они заявили, что сокращение американских сил в Германии «может значительно навредить национальной безопасности, а также укрепить позиции России в ущерб» Вашингтону.
Конгрессмены призвали «отвергнуть подобные предложения».
При этом члены Палаты представителей согласились, что союзники США по НАТО должны вносить больший вклад, но подчеркнули, что присутствие сил США в Германии после Второй мировой войны помогло не допустить конфликта во времена, когда «угроза со стороны России не уменьшилась».