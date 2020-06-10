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Члены Палаты представителей Конгресса США обратились к Белому дому с призывом не сокращать численность войск в Германии.

Письмо Белому дому направили свыше 20 конгрессменов-республиканцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Они заявили, что сокращение американских сил в Германии «может значительно навредить национальной безопасности, а также укрепить позиции России в ущерб» Вашингтону.

Конгрессмены призвали «отвергнуть подобные предложения».