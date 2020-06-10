Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ 

Храм Воскресения Христова в парке "Патриот" готовится к открытию 22 июня 2020 года. Сейчас его посетили послы разных стран и рассказали журналистам о своих впечатлениях. Гости восхищаются масштабами сооружения.

Новый собор, расположенный в Одинцовском районе, еще называют Главным храмом Вооруженных сил Российской Федерации. Его строительство приурочено к 75-ой годовщине Великой победы, а также ко всем ратным подвигам русского народа. Все пропорции собора имеют символическое обоснование. Например, диаметр главного купола составляет 19,45 метров в честь года окончания Великой отечественной войны. Высота малого купола 14,18 метров — 1418 дней длилась война.