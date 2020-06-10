Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эквадор может продать свои амазонские леса Китаю 

BFM.RU 21 минуту назад
Эквадор может продать леса Амазонии Китаю
Фото: Reuters
Уже давно в интернете гуляет доклад, согласно которому Эквадор намерен продать треть лесов Амазонии (43% территории на востоке и севере страны) Китаю, сообщает Deutsche Welle.
Еще в 2013 году портал Business Insider сообщал, что Эквадор планирует передать свои месторождения нефти в концессию китайским компаниям. Страна расплачивается за китайские кредиты своими углеводородами.
Несколько недель назад некоторые китайские оппозиционные СМИ вновь распространили эту информацию, которая широко разошлась в соцсетях.
Однако самые богатые месторождения нефти находятся в труднодоступных лесах Амазонии.
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
BFM.RU: последние новости
В Нидерландах прокурор рассказал о результатах анализа тел членов экипажа MH17 В Нидерландах прокурор рассказал о результатах анализа тел членов экипажа MH17 Британские СМИ сообщили о переезде Скрипалей в Новую Зеландию Британские СМИ сообщили о переезде Скрипалей в Новую Зеландию Билл Гейтс и безумная конспирологическая теория Билл Гейтс и безумная конспирологическая теория
В мире , Deutsche Welle
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Видео
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
02:29
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
Происшествия
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
02:19
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
00:46
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
01:22
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
02:16
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
00:15
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
00:14
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
Происшествия
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
00:44
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
Происшествия
Ефремова арестовали
00:19
Ефремова арестовали
Происшествия
Появилось видео плачущего в клетке Ефремова
00:10
Появилось видео плачущего в клетке Ефремова
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение