Эквадор может продать леса Амазонии Китаю

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Уже давно в интернете гуляет доклад, согласно которому Эквадор намерен продать треть лесов Амазонии (43% территории на востоке и севере страны) Китаю, сообщает Deutsche Welle.

Еще в 2013 году портал Business Insider сообщал, что Эквадор планирует передать свои месторождения нефти в концессию китайским компаниям. Страна расплачивается за китайские кредиты своими углеводородами.

Несколько недель назад некоторые китайские оппозиционные СМИ вновь распространили эту информацию, которая широко разошлась в соцсетях.

Однако самые богатые месторождения нефти находятся в труднодоступных лесах Амазонии.