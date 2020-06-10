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СМИ: США рассматривают все связанные с ДСНВ варианты 

РИА Новости и ещё 1 8 часов назад
США выходят из еще одного договора
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты "полностью готовы" не продлевать Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако рассматривают все связанные с ним варианты, сообщило издание Washington Post со ссылкой на источник в администрации США.
"Мы полностью готовы уйти. Но я бы смягчил это, сказав, что на самом деле на столе переговоров находятся все варианты", — заявил изданию высокопоставленный представитель американской администрации в ответ на вопрос о том, действительно ли США готовы не продлевать ДСНВ.
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в мае заявил, как отмечает издание, что есть возможность продлить ДСНВ, однако это "неправильная основа для будущего". По его словам, правильной основой для будущего является "трехсторонний подход, в основе которого лежит эффективная проверка".
"С чем я не согласен и что я считаю очень опасным мышлением времен холодной войны, так это утверждение о том, что китайцам необходимо разрешить достичь стратегического ядерного паритета с США и Россией, прежде чем мы сможем обеспечить действенный контроль над вооружениями… Это означало бы, что мы фактически находимся в разгаре трехсторонней гонки вооружений", — заявил Биллингсли в интервью изданию.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков во вторник подтвердил РИА Новости, что межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня.
В понедельник спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что договорился с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым о переговорах относительно времени и места переговоров по ядерному оружию в июне. Он уточнил, что на переговоры приглашен также представитель КНР. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин во вторник заявила, что Китай не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию.
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В мире , Армия , Сергей Рябков , Маршалл Биллингсли , Хуа Чуньин , МИД , Администрация США , РИА Новости , США
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