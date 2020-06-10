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Мэр Буэнос-Айреса попросил Россию о поставке масок и тестов на COVID-19 

РИА Новости и ещё 8 33 минуты назад
Буэнос-Айрес попросил Россию о помощи
Фото: Reuters
Мэр города Буэнос-Айрес обратился к посольству России с просьбой поставить из России маски и тесты на COVID-19, сообщил журналистам посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
"Было обращение ко мне, но, думаю, это было циркулярное обращение по всем посольствам, от мэра Буэнос-Айреса Орасио Ларреты в плане поставок защитных медицинских материалов для борьбы с коронавирусом. Об этом обращении было доложено в Москву, и, насколько я знаю, это обращение сейчас рассматривается", — сказал посол.
Речь идет о масках, защитных костюмах, аппаратах ИВЛ и тестах на коронавирус.
В Аргентине зарегистрировано 23 620 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 7 568 человек, скончались 698.
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В мире , Дмитрий Феоктистов , Буэнос-Айрес
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