Буэнос-Айрес попросил Россию о помощи

Мэр города Буэнос-Айрес обратился к посольству России с просьбой поставить из России маски и тесты на COVID-19, сообщил журналистам посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
"Было обращение ко мне, но, думаю, это было циркулярное обращение по всем посольствам, от мэра Буэнос-Айреса Орасио Ларреты в плане поставок защитных медицинских материалов для борьбы с коронавирусом. Об этом обращении было доложено в Москву, и, насколько я знаю, это обращение сейчас рассматривается", — сказал посол.
Речь идет о масках, защитных костюмах, аппаратах ИВЛ и тестах на коронавирус.
В Аргентине зарегистрировано 23 620 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 7 568 человек, скончались 698.