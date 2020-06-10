Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдеп обвинил Китай в запугивании Британии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 3 часа назад
Госдеп обвинил Китай в запугивании Британии
Фото: Reuters
Китай пытается оказывать давление на Великобританию, заявил глава Госдепа США Майк Помпео.
По его словам, США и их союзники «выступают против тактики Китайской коммунистической партии по принуждению и запугиванию». Так, Китай якобы «пригрозил наказать британский банк HSBC и нарушить обязательства по строительству атомных электростанций» в Великобритании, если Huawei не позволят «построить сеть 5G».
Помпео назвал Huawei «продолжением государственной разведки» КПК, передает РИА «Новости».
Он напомнил о решении гендиректора Азиатско-Тихоокеанского банка HSBC Питера Вонга подписать петицию в поддержку «катастрофического решения Пекина уничтожить автономию Гонконга и нарушить обязательства, взятые в зарегистрированном ООН договоре».
Помпео счел этот шаг «демонстрацией верности». Однако она «принесла HSBC мало уважения в Пекине, который продолжает использовать бизнес банка в Китае в качестве политического рычага против Лондона», сказал глава Госдепа.
Он утверждает, что с давлением со стороны Пекина столкнулись Австралия, Дания и «другие свободные страны».
Глава Госдепа заявил, что «агрессивное поведение Пекина показывает, почему страны должны избегать чрезмерной экономической зависимости от Китая и защищать свою критическую инфраструктуру от влияния КПК».
При этом США выразили готовность оказать Великобритании помощь по любым вопросам, начиная от строительства «безопасных и надежных атомных электростанций до разработки надежных решений 5G, которые защищают частную жизнь своих граждан».
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Конгрессе США призвали Трампа не «укреплять позиции России» В Конгрессе США призвали Трампа не «укреплять позиции России» Саакашвили заявил об угрозе распада Украины Саакашвили заявил об угрозе распада Украины В Чехии заявили о невозможности расследовать дело о «перевозке рицина» из-за утечек в СМИ В Чехии заявили о невозможности расследовать дело о «перевозке рицина» из-за утечек в СМИ
Комментарии
В мире , ООН , Госдеп США , Азиатско-Тихоокеанский банк , РИА Новости , Китай , США , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Видео
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
00:26
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
Происшествия
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
00:45
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
Происшествия
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
01:35
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
Общество
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
01:28
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
Армия
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
02:37
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
В мире
Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова
02:29
Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова
Происшествия
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
02:19
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
00:46
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
01:22
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
02:16
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение