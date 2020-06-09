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Мировые лидеры не соберутся в ООН впервые за 75 лет 

BFM.RU и ещё 1 9 часов назад
Мировые лидеры не соберутся в ООН впервые за 75 лет
Фото: Reuters
Председатель Генеральной ассамблеи ООН заявил в понедельник, что мировые лидеры не приедут в Нью-Йорк на ежегодную сессию в конце сентября впервые за 75-летнюю историю Организации Объединенных Наций из-за COVID-19, сообщает ABC News.
Но Тиджани Мухаммад-Банде заявил на пресс-конференции, что он надеется объявить в ближайшие две недели, как 193 главы государств и правительств выступят с речами по актуальным и мировым проблемам во время общих дебатов ассамблеи.
«Мировые лидеры не могут приехать в Нью-Йорк, потому что они не могут приехать просто индивидуально», — сказал он.
«Президент не путешествует один, лидеры не путешествуют в одиночку», и «невозможно» привезти большие делегации в Нью-Йорк во время пандемии.
Генеральный секретарь Антонио Гутерриш рекомендовал в прошлом месяце, чтобы встреча мировых лидеров, которая должна была отпраздновать 75-ю годовщину Организации Объединенных Наций, была резко сокращена из-за пандемии.
Гутерриш предложил, чтобы главы государств и правительств вместо этого доставляли предварительно записанные сообщения, причем в зале присутствовал бы только один нью-йоркский дипломат каждой из 193 стран — членов ООН.
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В мире , Генассамблея ООН , ООН , телеканал АВС , Нью-Йорк
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