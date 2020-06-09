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ВОЗ: почти 109 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки 

ТАСС 1 час назад
Число зараженных коронавирусом перевалило за 7 млн
Фото: Reuters
Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев заражения новым коронавирусом в мире за сутки возросло почти на 109 тыс., приблизившись к 7,04 млн При этом количество летальных исходов увеличилось более чем на 3,5 тыс. и превысило 404 тыс. Соответствующие данные опубликовала во вторник ВОЗ.
По состоянию на 11:00 мск 9 июня в мире было зарегистрировано 7 039 918 инфицированных и 404 396 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 108 918, число умерших увеличилось на 3 539. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 131 296 новых случаев заражения и 3 469 летальных исходов.
Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 3 366 251. За сутки этот показатель возрос на 54 864. Количество умерших там увеличилось на 2 146 и достигло 183 950. В Европе насчитывается 2 303 361 заразившийся и 184 671 умерший. За 24 часа число инфицированных возросло на 16 801, количество умерших увеличилось на 551.
Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 658 614, зафиксировано 14 913 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 17 185, умерли 311 человек.
Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 1 933 560 человек. Далее следуют Бразилия (691 758), Россия (485 253), Великобритания (287 403), Индия (266 598), Испания (241 717), Италия (235 278), Перу (196 515), Германия (184 543) и Иран (173 832).
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В мире , ВОЗ
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