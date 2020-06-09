Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп потребовал построить ледоколы для США 

Lenta.ru и ещё 10 32 минуты назад
Трамп потребовал построить ледоколы для США
Фото: Reuters
Дональд Трамп потребовал разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики. Об этом говорится в меморандуме, подписанном президентом США и направленном его администрации, сообщает РИА Новости.
Исходя из документа, в США должны быть построены не менее трех кораблей тяжелого класса. Кроме того, Трамп планирует заложить постройку нескольких ледоколов среднего класса, при этом их количество не уточняется.
Ледоколы планируется использовать «для обеспечения полярной безопасности, которая будет поддерживать наши национальные интересы». Корабли будут базироваться в двух оптимальных портах в Соединенных Штатах и по меньшей мере в двух международных базах.
Также Трамп поручил изучить возможность аренды ледоколов у стран-партнеров на срок, пока в США не появится собственный собственный ледокольный флот. В меморандуме говорится о 2022-2029 финансовых годах.
Сейчас США располагают одним тяжелым и одним средним ледоколами.
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
Последние новости
Михаила Ефремова задержали Михаила Ефремова задержали На улицах в США заметили аналоги российских «зеленых человечков» На улицах в США заметили аналоги российских «зеленых человечков» Все аппараты ИВЛ от российского завода отозвали после пожаров в больницах Все аппараты ИВЛ от российского завода отозвали после пожаров в больницах
Комментарии
В мире , Дональд Трамп , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Собчак выступила в защиту Ефремова
Собчак выступила в защиту Ефремова
Видео
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
02:19
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
00:46
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
01:22
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
02:16
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
00:15
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
00:14
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
Происшествия
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
00:44
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
Происшествия
Ефремова арестовали
00:19
Ефремова арестовали
Происшествия
Появилось видео плачущего в клетке Ефремова
00:10
Появилось видео плачущего в клетке Ефремова
Происшествия Криминал
Российские предприниматели попросили Путина о помощи
00:16
Российские предприниматели попросили Путина о помощи
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение