Трамп потребовал построить ледоколы для США 

Дональд Трамп потребовал разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики. Об этом говорится в меморандуме, подписанном президентом США и направленном его администрации, сообщает РИА Новости.

Исходя из документа, в США должны быть построены не менее трех кораблей тяжелого класса. Кроме того, Трамп планирует заложить постройку нескольких ледоколов среднего класса, при этом их количество не уточняется.

Ледоколы планируется использовать «для обеспечения полярной безопасности, которая будет поддерживать наши национальные интересы». Корабли будут базироваться в двух оптимальных портах в Соединенных Штатах и по меньшей мере в двух международных базах.

Также Трамп поручил изучить возможность аренды ледоколов у стран-партнеров на срок, пока в США не появится собственный собственный ледокольный флот. В меморандуме говорится о 2022-2029 финансовых годах.

Сейчас США располагают одним тяжелым и одним средним ледоколами.