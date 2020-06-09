В Британии от COVID-19 умерли ещё 286 человек 

Все новости на карте

Количество жертв эпидемии коронавируса выросло в Британии за сутки ещё на 286 человек, дойдя до общего количества в 40 883 умерших, сообщает 9 июня минздрав страны.

По данным ведомства, за тот же период количество зараженных увеличилось на 1387, а их общее число составило 289 140.

Отмечено, что днём ранее в Британии за сутки умерли 55 человек, а заразились коронавирусом 1205.

По мнению британских властей, такой скачок вызван тем, что в выходные система учёта не работает в полной мере.