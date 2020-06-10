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Прокуратура Нидерландов по делу MH17: целью был другой самолёт 

ИА Regnum и ещё 18 1 час назад
9 июня в юридическом комплексе Схипхол (г. Амстердам) прокуратура Нидерландов продолжала отсчитываться о ходе следствия по делу малайзийского самолета «Боинг 777», сбитого над Донбассом в 2014 г., сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Прокурор Тейс Бергер признался, что следствия до сих пор не смогло установить, для чего 17 июля 2014 г. самолёт рейса MH17 был сбит над Донбассом. Предположительно действительной целью был некий военный самолёт. Однако, по мнению нидерландской прокуратуры, данная неясность не является препятствием для суда над обвиняемыми. По мнению Бергера, обвиняемые (И. Стрелков, С. Дубинский, О. Пулатов и Л. Харченко) могли бы внести ясность в данный вопрос, однако до сих пор отказались этого делать.
Бергер напомнил, что следствие продолжает работу над установлением личностей обслуги установки «Бук», которая якобы сбила малайзийский «Боинг».
В ходе заседания Бергер перечислил доказательства, которые, по его мнению, подтверждают версию следствия о причине гибели рейса MH17. В числе доказательств прокурор назвал меморандум американских спецслужб, в котором утверждается, что спутники США смогли зафиксировать момент запуска «Бука». Бергер признался, что американские власти отказались поделиться со следствием спутниковыми съёмками. Однако, по его словам, нидерландские представители смогли рассмотреть эти съёмки и убедиться в их достоверности.
Прокурор заявил, что следствие изучила и альтернативные версии случившегося в небе над Донбассом, однако не сочла эти версии убедительными. Бергер заявил, что «предоставленные РФ материалы в поддержку таких версий оказались недостоверными». Прокурор воспользовался случаем, чтобы ещё раз поставить под сомнение намерения России в этом деле.
«Боинг 777» (рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур» был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 298 человек. В июне 2019 года следствие предъявило обвинения по этому делу И. Стрелкову, и трём его подчиненным — С. Дубинскому, О. Пулатову и Л. Харченко. Суд начался 9 марта.
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В мире , Видео , Происшествия , ИА REGNUM , Амстердам , Нидерланды
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