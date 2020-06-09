«Глобальная катастрофа»: чем обернется пандемия COVID-19

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В ООН предупредили об угрозе продовольственной катастрофы из-за коронавируса 

Газета.Ru 22 минуты назад
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса может привести к глобальной продовольственной катастрофе, если не будут предприняты срочные меры, сообщает ТАСС.
"Если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу", — сказал Гутерриш.
Он отметил, что специалисты организации в настоящее время наблюдают сбои в функционировании продовольственных систем из-за карантинных ограничений по всему миру.
По его словам, многие страны уже испытывают дефицит продовольствия, а голод и недоедание фиксировались в некоторых из них еще до начала пандемии.
В числе необходимых мер, генсек предложил срочно проработать вопрос поддержки детей, оставшихся без школьного питания. Сейчас в эту категорию попадает около 352 млн человек по всему миру.
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В мире , Видео , Антониу Гутерриш , ООН , ИТАР-ТАСС
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