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Названа страна Европы с самыми обедневшими жителями 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Названа страна Европы с самыми обедневшими жителями
Фото: Reuters
Жители Греции больше всего в Европе пострадали финансово из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опрос шведской компании Intrum AB.
Также одной из самых обедневших стран была названа Румыния. В Скандинавии негативные последствия кризиса менее всего отразились на уровне жизни.
Треть всех опрошенных уверены, что их финансовое благосостояние будет снижаться в ближайшие шесть месяцев, только 23 процента респондентов ожидают улучшение ситуации. Более половины (54 процента) заявили о снижении доходов, а треть опрошенных стали более осторожными с расходами. Каждый пятый житель Европы начал жить в долг, чтобы покрыть повседневные расходы.
Опрос был проведен в мае с участием 4800 человек из 24 европейских стран.
Ранее сообщалось, что мировая экономика в 2020 году сократится на 5,2 процента, ожидается самый худший спад со времен Второй мировой войны. Треть населения Земли окажется под угрозой потери работы. Потери доходов могут достигнуть 3,4 триллиона долларов, а уровень безработицы превысит 17 процентов.
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В мире , Bloomberg , Греция , Румыния
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