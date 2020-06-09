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В Азербайджане продлили закрытие границ 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
В Азербайджане продлили закрытие границ
Фото: globallookpress.com
В Азербайджане продлили до 1 июля закрытие границ в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб при правительстве страны.
«Ограничение на выезд-въезд в Азербайджан продлевается до 1 июля 2020 года», — говорится в сообщении.
При этом глава пресс-службы правительства Азербайджана Ибрагим Мамедов сообщил, что «с 15 июня планируется возобновление внутренних авиарейсов».
19 мая сообщалось, что через международный таможенный пункт пропуска Яраг-Казмаляр на границе с Дагестаном на родину вернулись 120 граждан Азербайджана.
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В мире , Кавказ , РИА Новости , Азербайджан
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