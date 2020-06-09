Умер президент Бурунди Пьер Нкурунзиза 

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Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза , находившийся у власти с 2005 года, умер на 56-м году жизни. Об этом сообщается во вторник в официальном заявлении правительства страны в Twitter.

"Правительство Республики Бурунди с большим сожалением сообщает о неожиданной смерти его превосходительства Пьера Нкурунзизы, президента Республики Бурунди, <…> в результате остановки сердца 8 июня 2020 года", — говорится в сообщении.

В конце мая супруга главы государства Дениз Нкурунзиза была госпитализирована в Кении с подозрением на заражение новым коронавирусом.

На состоявшихся 20 мая в Бурунди президентских выборах победил проправительственный кандидат Эварист Ндайишимийе, которого поддержал Нкурунзиза. Президентский срок последнего истекал в августе.