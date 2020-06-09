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Умер президент Бурунди Пьер Нкурунзиза 

ТАСС и ещё 18 9 июня 2020
Умер президент Бурунди Пьер Нкурунзиза
Фото: © AP Photo/Berthier Mugiraneza
Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза, находившийся у власти с 2005 года, умер на 56-м году жизни. Об этом сообщается во вторник в официальном заявлении правительства страны в Twitter.
"Правительство Республики Бурунди с большим сожалением сообщает о неожиданной смерти его превосходительства Пьера Нкурунзизы, президента Республики Бурунди, <…> в результате остановки сердца 8 июня 2020 года", — говорится в сообщении.
В конце мая супруга главы государства Дениз Нкурунзиза была госпитализирована в Кении с подозрением на заражение новым коронавирусом.
На состоявшихся 20 мая в Бурунди президентских выборах победил проправительственный кандидат Эварист Ндайишимийе, которого поддержал Нкурунзиза. Президентский срок последнего истекал в августе.
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В мире , Пьер Нкурунзиза , Бурунди
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