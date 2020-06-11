Лукашенко призвал весь мир брать пример с Белоруссии 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что весь мир должен был идти путем его страны в борьбе с коронавирусом с учетом возможности второй волны пандемии. Об этом сообщает БЕЛТА.

Глава Минздрава страны Владимир Караник на встрече с Лукашенко призвал надеяться, что второй волны не будет. В то же время он подчеркнул, что готовиться к ней нужно обязательно.

«Но если вторая волна, то наш путь — это абсолютно тот путь, которым должны были идти все государства», — заявил президент.

Караник назвал основным подходом, которые рекомендуется для борьбы с пандемией, отслеживание здоровья контактов первого уровня. По его словам, об этом говорил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

«Это то, что мы с самого начала делали в нашей стране», — подчеркнул министр.

Также он заверил, что в каждом регионе Белоруссии подготовлено достаточное число коек на случай роста заболеваемости.

«Необходимости в каких-то жестких ограничениях мы не видим. Поскольку у нас нет признаков перегрузки системы здравоохранения», — заключил он.

Как писал «Рамблер», во время пандемии Белоруссия стала одной из нескольких стран, решивших не вводить полный или частичный карантин. В стране провели парад, посвященный 75-летию Победы, тогда как во многих других государствах массовые мероприятия отменяли.

По официальным данным, за все время в Белоруссии выявили 51 816 случаев коронавируса, 293 человека умерли, более 26,6 тысячи выздоровели.