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Лукашенко призвал весь мир брать пример с Белоруссии 

Мария Иванова и ещё 14 1 час назад
Лукашенко призвал весь мир брать пример с Белоруссии
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что весь мир должен был идти путем его страны в борьбе с коронавирусом с учетом возможности второй волны пандемии. Об этом сообщает БЕЛТА.
Глава Минздрава страны Владимир Караник на встрече с Лукашенко призвал надеяться, что второй волны не будет. В то же время он подчеркнул, что готовиться к ней нужно обязательно.
«Но если вторая волна, то наш путь — это абсолютно тот путь, которым должны были идти все государства», — заявил президент.
Караник назвал основным подходом, которые рекомендуется для борьбы с пандемией, отслеживание здоровья контактов первого уровня. По его словам, об этом говорил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
«Это то, что мы с самого начала делали в нашей стране», — подчеркнул министр.
Также он заверил, что в каждом регионе Белоруссии подготовлено достаточное число коек на случай роста заболеваемости.
«Необходимости в каких-то жестких ограничениях мы не видим. Поскольку у нас нет признаков перегрузки системы здравоохранения», — заключил он.
Как писал «Рамблер», во время пандемии Белоруссия стала одной из нескольких стран, решивших не вводить полный или частичный карантин. В стране провели парад, посвященный 75-летию Победы, тогда как во многих других государствах массовые мероприятия отменяли.
По официальным данным, за все время в Белоруссии выявили 51 816 случаев коронавируса, 293 человека умерли, более 26,6 тысячи выздоровели.
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В мире , Телевидение , Александр Лукашенко , Владимир Караник , Минздрав РФ , ВОЗ
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