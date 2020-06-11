В Британии пересчитают смертность от коронавируса 

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 7,4 миллиона человек. В Великобритании число заболевших превысило 291,5 тысячи человек, число умерших — 41,2 тысячи человек.

По мнению Сикоры, истинная смертность от коронавирусной инфекции в Соединенном Королевстве может быть гораздо ниже.

Он считает, что в начале пандемии местные врачи учитывали в статистике смертности всех скончавшихся, у которых была выявлена COVID-19, хотя истинная причина их смерти могла быть иной — сопутствующие заболевания или преклонный возраст. В этой связи Сикора призвал к пересмотру статистики.

Вчера глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что организация ожидает, что во многих странах статистика смертности от коронавирусной инфекции будет пересмотрена.