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В Британии пересчитают смертность от коронавируса 

Артём Кульша и ещё 11 55 минут назад
В Британии пересчитают смертность от коронавируса
Фото: Luke Dray/ Keystone Press Agency/Global Look Pres
Уровень смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в Великобритании должен быть пересмотрен. Об этом, как сообщает местный таблоид Daily Mail, заявил бывший специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Карол Сикора.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 7,4 миллиона человек. В Великобритании число заболевших превысило 291,5 тысячи человек, число умерших — 41,2 тысячи человек.
По мнению Сикоры, истинная смертность от коронавирусной инфекции в Соединенном Королевстве может быть гораздо ниже.
Он считает, что в начале пандемии местные врачи учитывали в статистике смертности всех скончавшихся, у которых была выявлена COVID-19, хотя истинная причина их смерти могла быть иной — сопутствующие заболевания или преклонный возраст. В этой связи Сикора призвал к пересмотру статистики.
Вчера глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что организация ожидает, что во многих странах статистика смертности от коронавирусной инфекции будет пересмотрена.
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В мире , COVID-19 , Число заразившихся , Вторая волна , ВОЗ , Daily Mail , Великобритания
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