Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт заявил о слишком позднем введении карантина в Британии 

News.ru и ещё 9 34 минуты назад
Слишком поздно: О карантине в Британии
Фото: Luke Dray/ Keystone Press Agency/Global Look Pres
Эпидемиолог Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон заявил о том, что на территории Великобритании число заразившихся коронавирусом могло быть в два раза меньше.
До карантина масштаб эпидемии удваивался каждые три-четыре дня. Введи мы ограничительные меры неделей раньше, мы могли бы снизить общее количество смертей как минимум в два раза, — цитирует его РИА Новости.
Фергюсон также добавил, что кабинет министров принял верные решения по борьбе с распространением коронавируса. Однако он сомневается в точности сроков.
Те меры, которые мы приняли на основании имевшейся тогда информации о смертоносности вируса и способах его передачи, были верными. Но если бы мы ввели их раньше, то столкнулись бы с меньшим количеством смертей, — добавил эксперт.
NEWS.ru писал ранее, что 23 марта 2020 года власти Великобритании ввели карантин из-за пандемии коронавируса.
Видео дня. Вонь и тараканы: соседка с крысами изводит весь дом
News.ru: последние новости
В Нидерландах опровергли одну из версий крушения MH17 В Нидерландах опровергли одну из версий крушения MH17 Климкин назвал единственный способ «вернуть» Крым Климкин назвал единственный способ «вернуть» Крым Президента Белоруссии ждут на параде Победы в Москве Президента Белоруссии ждут на параде Победы в Москве
В мире , COVID-19 , Вторая волна , Нил Фергюсон , РИА Новости , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Видео
В попытке суицида Ефремова засомневались
00:12
В попытке суицида Ефремова засомневались
Происшествия
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
02:19
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
Наука и техника
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
00:33
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Происшествия
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
05:48
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
Происшествия
В деле Ефремова новый поворот
00:39
В деле Ефремова новый поворот
Происшествия
В деле MH17 появился видевший запуск «Бука» свидетель
В деле MH17 появился видевший запуск «Бука» свидетель
Происшествия
Терем Васи Бандита показали на видео
00:56
Терем Васи Бандита показали на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
00:56
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
Происшествия Криминал
На Украине назвали единственный способ вернуть Крым
01:43
На Украине назвали единственный способ вернуть Крым
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение