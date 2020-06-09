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Румыния впервые сочла Россию врагом 

Lenta.ru 38 минут назад
Румыния впервые сочла Россию враждебным государством. Это следует из стратегии национальной обороны на 2020-й и 2024 годы.
В документе говорится об «агрессивности» Москвы, которая якобы пытается вмешаться в дела региона. В частности, власти пишут о ее «гибридных действиях по милитаризации Черноморского региона», которые нарушают международное право. Утверждается, что из-за этого могут возникнуть вооруженные конфликты.
Власти также опасаются, что укрепление связей между Россией и Молдавией тоже может подорвать безопасность в регионе. Бухарест считает, что именно действия Москвы подрывают отношения с западными странами и НАТО. В стратегии также упоминается конфликт на востоке Украины, где российская сторона якобы дестабилизирует ситуацию.
7 мая в США заявили о «враждебном влиянии» Китая и России на другие страны. Глава госдепартамента Майкл Помпео осудил действия Москвы и Пекина в разговоре с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, в результате они приняли совместную декларацию по обеспечению сетей безопасности G5.
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В мире , Видео , Политика , Украина , Майкл Помпео , Госдеп США , НАТО , Москва , Румыния
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