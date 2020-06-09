Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При обрушении шахты в Афганистане погибли 30 человек 

Москва24 и ещё 6 1 час назад
При обрушении шахты в Афганистане погибли 30 человек
Фото: AP Photo/Hermann J. Knippertz
При обрушении угольной шахты, которая находится в афганской провинции Саманган, погибло не менее 30 человек. Об этом передает афганский телеканал "Толо ньюс", который приводит комментарии местных жителей.
Как сообщают очевидцы, порядка 12 рабочих было ранено в результате происшествия. Предварительной причиной обрушения шахты, возможно, стал взрыв, уточняет канал.
По словам представителя провинциальной полиции, в настоящий момент точные данных о пострадавших у властей отсутствуют.
Ранее стало известно, что более 200 горняков эвакуировали из шахты в Белгородской области. Задымление произошло в вентиляционном отсеке шахты горно-обогатительного комбината в поселке Яковлево.
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
Москва24: последние новости
В Нидерландах представили данные анализа тел членов экипажа MH17 В Нидерландах представили данные анализа тел членов экипажа MH17 Ученые нашли признаки начала эпидемии COVID-19 летом 2019 года Ученые нашли признаки начала эпидемии COVID-19 летом 2019 года В ВОЗ порекомендовали россиянам продолжать носить маски В ВОЗ порекомендовали россиянам продолжать носить маски
В мире , Азия , Происшествия , Афганистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на…
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на…
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Дочь Ефремова хочет помочь семье погибшего в ДТП водителя
Дочь Ефремова хочет помочь семье погибшего в ДТП водителя
Собчак оценила реакцию на убийство Флойда и аварию с Ефремовым
Собчак оценила реакцию на убийство Флойда и аварию с Ефремовым
Видео
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
01:22
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
02:16
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
00:15
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
00:14
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
Происшествия
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
00:44
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
Происшествия
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
00:28
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
Происшествия
В квартире Ефремова проведут обыск
01:06
В квартире Ефремова проведут обыск
Шоу-бизнес
В семье погибшего в ДТП с Ефремовым случилось горе
01:35
В семье погибшего в ДТП с Ефремовым случилось горе
Происшествия
Появилось видео задержания Ефремова полицией
01:06
Появилось видео задержания Ефремова полицией
Происшествия Пожары
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
00:26
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение