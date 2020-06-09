Зеленский пожаловался на «армию ботов» Порошенко 

«Я не хожу в соцсети. Я принципиально в Facebook не хожу. Это у меня еще с "Квартала", когда армия ботов Петра Алексеевича была направлена против нас. Ну, его ли его окружения», — сказал Зеленский в интервью «Украинской правде».

Он добавил, что сообщения, которые публикуются на его странице в Facebook, иногда готовит он, иногда это перепечатки сообщений офиса президента.

Зеленский добавил, что ему нравился Instagram, но сейчас у него нет на него времени.

Ранее Зеленский ответил на обвинения в том, что он в своих шутках сравнивал страну с проституткой. «Если действительно большое количество людей, или даже кто-то, это воспринял как шутку и сравнение Украины с проституткой, то за такие вещи мне стыдно. И я не прав», — сказал президент.