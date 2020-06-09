Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский пожаловался на «армию ботов» Порошенко 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Зеленский пожаловался на «армию ботов» Порошенко
Фото: AP
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что не может пользоваться Facebook из-за «армии ботов» бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает «Страна.ua».
«Я не хожу в соцсети. Я принципиально в Facebook не хожу. Это у меня еще с "Квартала", когда армия ботов Петра Алексеевича была направлена против нас. Ну, его ли его окружения», — сказал Зеленский в интервью «Украинской правде».
Он добавил, что сообщения, которые публикуются на его странице в Facebook, иногда готовит он, иногда это перепечатки сообщений офиса президента.
Зеленский добавил, что ему нравился Instagram, но сейчас у него нет на него времени.
Ранее Зеленский ответил на обвинения в том, что он в своих шутках сравнивал страну с проституткой. «Если действительно большое количество людей, или даже кто-то, это воспринял как шутку и сравнение Украины с проституткой, то за такие вещи мне стыдно. И я не прав», — сказал президент.
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
Последние новости
Курс доллара резко вырос Курс доллара резко вырос Статью по делу Ефремова ужесточили после смерти водителя Статью по делу Ефремова ужесточили после смерти водителя США предрекли глубокую депрессию при правлении Байдена США предрекли глубокую депрессию при правлении Байдена
Комментарии 1
В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Украинская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Крестный Ефремова прокомментировал ДТП
Крестный Ефремова прокомментировал ДТП
Жена Ефремова объяснила его поведение после ДТП
Жена Ефремова объяснила его поведение после ДТП
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Дочери Ефремова пожелали «гореть в огне»
Дочери Ефремова пожелали «гореть в огне»
Видео
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
01:22
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
02:16
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
00:15
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
00:14
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
Происшествия
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
00:44
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
Происшествия
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
00:28
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
Происшествия
В квартире Ефремова проведут обыск
01:06
В квартире Ефремова проведут обыск
Шоу-бизнес
В семье погибшего в ДТП с Ефремовым случилось горе
01:35
В семье погибшего в ДТП с Ефремовым случилось горе
Происшествия
Появилось видео задержания Ефремова полицией
01:06
Появилось видео задержания Ефремова полицией
Происшествия Пожары
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
00:26
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение