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Генпрокурор Украины пожаловалась на низкую зарплату 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Генпрокурор Украины пожаловалась на низкую зарплату
Фото: страница Ирины Венедиктовой в Facebook
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пожаловалась на низкую зарплату. Об этом сообщают «Українськi Новини».
По ее словам, сейчас она получает на руки 38 тысяч гривен (98 679 рублей) в месяц и этой суммы ей на жизнь не хватает. Однако, Венедиктова намерена использовать существующие у нее финансовые запасы.
«Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была. У меня еще семья, дети, домашние животные, которым нужен ветеринар», — заявила генпрокурор.
В конце 2019 года сразу несколько украинских министров позже отправленного в отставку правительства Алексея Гончарука пожаловались на низкую зарплату. Среди них — министр юстиции Денис Малюська, а также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. В 2020 году к ним присоединилась министр образования Анна Новосад. По ее словам, ежемесячного дохода в 36 тысяч гривен (90 тысяч рублей) хватает только на то, чтобы нормально прожить. В то же время вице-премьер Дмитрий Кулеба признался, что ему приходится использовать сбережения.
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В мире , Тимофей Милованов , Алексей Гончарук , Дмитрий Кулеба
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