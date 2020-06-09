Генпрокурор Украины пожаловалась на низкую зарплату 

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пожаловалась на низкую зарплату. Об этом сообщают «Українськi Новини».

По ее словам, сейчас она получает на руки 38 тысяч гривен (98 679 рублей) в месяц и этой суммы ей на жизнь не хватает. Однако, Венедиктова намерена использовать существующие у нее финансовые запасы.

«Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была. У меня еще семья, дети, домашние животные, которым нужен ветеринар», — заявила генпрокурор.