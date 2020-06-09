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Эксперт рассказал о санкциях США против «страшных русских» 

Вероника Полынина и ещё 2 13 минут назад
Принимая все новые и новые санкции, США хотят продемонстрировать, что в мире есть только один источник силы. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков, комментируя анонсированные в США новые санкции в отношении Ирана, России и Китая.
«На сегодняшний день Соединенные Штаты пытаются показать всему миру, что существует единственный источник силы — это США, которые могут применять санкции по отношению к другим странам», — заявил Судаков.
Он отметил, что санкции давно зарекомендовали себя как неэффективный инструмент политики, но все равно в отношении России принимаются по любому поводу.
«"Страшные русские идут", "русских надо наказывать", "страшные русские хакеры", которые могут "вмешиваться в выборы"… Не говоря уже о том, что в последнее время появляется огромное количество инсинуаций, в рамках которых дается объяснение, что это Россия отчасти виновата даже в тех погромах и демонстрациях, которыми сейчас охвачена Америка», — перечислил политолог.
Ранее, как сообщал «Рамблер», член конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби сообщил о планах предложить новые санкции против России, Ирана и Китая на этой неделе. В конце мая посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что конгресс может быстро принять дополнительные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Он подчеркнул, что меры пользуются поддержкой обеих партий. Санкции в отношении Ирана связаны с истечением срока оружейного эмбарго. Китай, предположительно, будет наказан за позицию по Гонконгу.
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В мире , Ближний Восток , Видео , Европа , США , Сергей Судаков , Ричард Гренелл , Академия военных наук , ИА Sputnik , Иран , Китай
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