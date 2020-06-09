Эксперт рассказал о санкциях США против «страшных русских» 

«На сегодняшний день Соединенные Штаты пытаются показать всему миру, что существует единственный источник силы — это США, которые могут применять санкции по отношению к другим странам», — заявил Судаков.

Он отметил, что санкции давно зарекомендовали себя как неэффективный инструмент политики, но все равно в отношении России принимаются по любому поводу.

«"Страшные русские идут", "русских надо наказывать", "страшные русские хакеры", которые могут "вмешиваться в выборы"… Не говоря уже о том, что в последнее время появляется огромное количество инсинуаций, в рамках которых дается объяснение, что это Россия отчасти виновата даже в тех погромах и демонстрациях, которыми сейчас охвачена Америка», — перечислил политолог.