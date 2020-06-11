Армения: «Мы дошли до критической точки, шагаем в ад»

Армения имеет все шансы попасть в список государств, проигравших битву с коронавирусной инфекцией COVID-19. В стране снова наблюдается взрывной рост заболеваемости, резко увеличилась доля пациентов в тяжелом состоянии, ресурсы системы здравоохранения на исходе. При этом власти ограничиваются тем, что стыдят в социальных сетях граждан, запечатленных на улицах без масок. Граждане стыдиться не спешат, ведь с самого начала эпидемии никто и не контролировал соблюдение правил эпидемиологической безопасности. К тому же многие верят в конспирологические теории по поводу COVID-19, которые распространяются официальными СМИ и уважаемыми общественными деятелями. Как получилось, что Армению накрыло второй волной эпидемии и чем она грозит населению республики, — в материале «Ленты.ру».

Откуда не ждали

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в минувшую среду вышел в прямой эфир на Facebook и ошарашил граждан новостью — в стране «эпидемиологическая катастрофа», и сам он болен COVID-19, равно как и вся его семья, просто бессимптомно. Положение в стране действительно ухудшилось: пока весь мир снимает ограничения и регистрирует спад эпидемии коронавируса, в Армении число больных утроилось.

20 мая только официально в стране было 5606 подтвержденных случаев, 10 июня — уже 14103 заболевших. Резко выросло и число смертей — 160 из 227, зарегистрированных за весь период эпидемии в стране. Еще 77 человек за этот период хоть и были заражены коронавирусом, но умерли «по другим причинам». Что это за «другие причины», убивающие больных коронавирусом, и почему умерших по этим причинам так много — никто не объясняет.

70% смертей от COVID-19, зафиксированных в Армении, приходится на последние три недели, когда начался взрывной рост заболеваемости

Однако есть основания полагать, что в реальности дела обстоят гораздо хуже. Например, 1 июня врачи взяли анализы у 1249 человек, положительными они оказались примерно у половины. При этом в сутки в принципе не проводится больше двух тысяч тестирований — не хватает ресурсов. Частично реальные масштабы катастрофы признают и власти. Сам Пашинян 7 июня опубликовал некоторые «аналитические данные», согласно которым в Армении на тот момент было 100 тысяч зараженных. Позже премьер отредактировал пост и эти данные убрал.

В ухудшении ситуации власти тут же обвинили граждан — Пашинян указал, что народ массово игнорирует меры безопасности, особенно в Ереване . С нарушителями премьер борется с помощью того же Facebook, периодически публикуя фотографии людей с улиц, нарушающих социальную дистанцию и запрет на появление без маски вне дома. Он призывает и других пользователей соцсети подключаться к этому «массовому противоэпидемиологическому движению».

Никаких иных мер власти вводить пока не собираются. Пашинян уже намекнул, что правоохранительные органы бороться с эпидемией не будут, поскольку «нет такой силовой структуры», которая могла бы решить вопрос.

"Мы дошли до критической точки, шагаем в ад", — премьер-министр Никол Пашинян о резком росте заболеваемости

На фотографиях, которые выкладывает премьер, действительно запечатлены массовые скопления людей, не соблюдающих элементарные правила поведения во время эпидемии. Масок и перчаток нет, а если есть, то маска спущена под подбородок или не прикрывает нос. Люди собираются в группы, стоят в очередях, не держат дистанцию и так далее. По этим снимкам невозможно сказать, что они сделаны в стране, переживающей пик эпидемии. Однако новости в этом нет — никто изначально не соблюдал меры безопасности, в том числе и сам премьер.

Конспирологи — союзники эпидемии

В Армении за все время режима ЧП (с 16 марта) жизнь не утихала ни на минуту и фактически шла по шведскому сценарию, но без скандинавской сознательности и выдержки. Армяне делают все возможное, чтобы перезаражать как можно больше сограждан. Армянский сегмент Facebook уже два месяца кишит фото и видео, на которых никакого карантина нет и в помине.

Дело в том, что в основной массе народ относится к вирусу несерьезно. И на то есть минимум две причины. Первая — надежда на «авось, пронесет» и наплевательское отношение к жизни соседа. Вторая — популярные конспирологические теории, принижающие или отрицающие вовсе опасность коронавируса. В список ересей, исповедуемых армянством, входит вся палитра лженаучных и до смешного нелепых теорий.

Кто-то уверен, что COVID-19 по опасности сравним с обычной простудой. Менее образованные сограждане уверены, что вирус придумал Билл Гейтс или группа «мировых заговорщиков», чтобы поработить человечество с помощью чипирования под видом принудительной вакцинации. Находятся и поклонники абсурдной гипотезы о том, что причиной эпидемии стали вышки 5G, но, поскольку в Армении их нет, то и вируса, стало быть, тоже нет.

Отдельно стоит упомянуть людей, которые пересказывают «случаи из жизни» своих знакомых, похоронивших недавно родственников, — якобы к ним приходят врачи и предлагают сотню-две долларов, чтобы те согласились записать усопшего как скончавшегося от COVID-19. Такие басни популярны в среде антипрививочников, которые считают, что властям нужно завышать показатели заболеваемости и смертности, чтобы всех насильно прививать. Прививки же в сознании этих людей служат для умышленного заражения чем-то плохим, вызывают бесплодие, убивают, истребляют и портят «армянский ген».

Суждения такого рода типичны для городских сумасшедших, но в Армении их так много, что их голос добирается до СМИ, а Минздрав вынужден реагировать и опровергать совершенно очевидную, казалось бы, ахинею. Иными словами, то, что в других странах стыдно обсуждать, в Армении — пункт ежедневной повестки.

Печальнее всего, что в ряде случаев дезинформацию о коронавирусе распространяют сами медики, сознательно или в силу профнепригодности — неизвестно. Например, бывший член совета старейшин Еревана Марине Хачатрян, врач по образованию, говорит, что коронавирус — биологическое оружие, разработанное с далеко идущими целями.

Дезинформация распространяется не только отдельно взятыми людьми, но и целыми организациями и СМИ — на днях разразился скандал вокруг сайта Medmedia.am, который был открыт в том числе на средства американского гранта по линии Госдепа . Сайт, ведомый врачом Геворком Григоряном, буквально специализируется на распространении всех вышеперечисленных теорий заговора — и про завышение статистики, и про злые прививки.

Более того, Григорян также является сооснователем инициативы «COVID-19 Армения: группа по сбору фактов» и уже через институт «экспертов» транслирует в массы свои теории. В итоге эти сообщения доходят до тысяч людей и собирают сотни тысяч просмотров. Таким образом, повсеместная беспечность вкупе с верой в конспирологические теории создают лучшую из возможных почв для распространения коронавируса. Люди просто отказываются приобщаться к борьбе со смертельно опасной заразой, и каждый находит для себя свой предлог не делать этого.

Итог в большинстве случаев один — больные следуют проверенному народному рецепту пить антибиотики при любых симптомах любого недуга. Антибиотики в Армении уже пару лет как формально запрещены к свободной продаже, в реальности этот запрет не действует. Люди закидываются таблетками, не зная, что антибиотики не помогают вылечить коронавирус, и идут на улицу, думая, что вылечились.

Упущенные возможности

Возможно, конспирологи вели бы себя скромнее, если бы их опасную деятельность быстро пресекли. Но этого не случилось. 1 марта, в день, когда в Армении выявили первого зараженного, Пашинян, самый популярный Facebook-блогер страны, в прямом эфире издевался над эпидемией и вопрошал, «чей пес этот коронавирус вообще».

За пару дней до него выступал глава Минздрава Арсен Торосян, утверждавший, что вирус не считается столь опасным, что из-за него стоит объявлять строгие меры. На тот момент ВОЗ уже признала распространение COVID-19 чрезвычайной ситуацией международного масштаба, до официального объявления пандемии и режима ЧСЗМЗ ((чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение)) оставалось две недели.

Вирус стал первой реальной проблемой, которую команда Пашиняна не смогла свалить на прежние власти. Робкие попытки объяснить эпидемию тем, что недофинансированная и недоразвитая система здравоохранения выжала из себя все, что могла, успеха не возымели. Тогда власти пошли другим путем.

Сперва они скоординированно отрицали опасность коронавируса и пытались превратить все в шутку. Тогда в стране шли важные политические процессы, инициированные сверху, например, смена состава Конституционного суда, которой коронавирус мог помешать. Так что глава Минздрава Торосян продолжил делать заявления, прямо противоречащие официальной информации ВОЗ. Так, 14 апреля он повторил, что коронавирус не является особо опасной инфекцией, потому что «эти инфекции известны, их смертность, скажем, 50 процентов».

Торосян отличился не только словом, но и делом. 7 мая средь бела дня его засняли в кафе с неизвестными людьми — без маски или каких бы то ни было видимых средств защиты. Естественно, к главе Минздрава возникли претензии, на что пресс-секретарь ведомства ответила с плохо скрываемым раздражением.

«Мы рады, что вы следите за всеми действиями министра; было бы неплохо, если с таким же воодушевлением последние три месяца вы следили бы за проделанной в режиме 24/7 работой», — написала она, добавив, что на этой фотографии Торосян запечатлен со своими заместителями, стало быть, не бездельничает.

Почему глава Минздрава в разгар пандемии не носит индивидуальных средств защиты, подает окружающим дурной пример и вообще ходит в кафе, которые открылись не из-за устранения угрозы, а от безысходности, пресс-секретарь не пояснила.

Да и сам премьер-министр подавал гражданам дурной пример. Например, во время одной из трансляций он утверждал, что бессимптомно переболеть коронавирусом равносильно «естественной прививке», и говорил, что сам бы хотел через это пройти. В конце мая власть имущие и Пашинян засветились на торжественном ужине в Карабахе, нарушая все, что можно вообще нарушить в разгар пандемии. Там, к слову, были официанты — именно на представителей этой профессии указал армянский премьер в качестве возможной причины своего заражения.

Провальный локдаун

Неудивительно, что двухнедельный жесткий карантин, объявленный в Армении в марте, и другие сохраняющиеся ограничения никакой пользы не принесли, а только лишь ударили по экономике. К нарушителям карантинного режима каких-либо существенных санкций не применялось, а масштабы нарушений были такими, что, возьмись полиция за каждого безответственного гражданина, пришлось бы задержать половину населения страны.

После алармистских заявлений Пашиняна о национальной катастрофе полиция резко вышла из состояния полного бездействия и метнулась в другую крайность. Теперь людей на улицах задерживают нарядами по 4-5 человек, заламывают им руки, валят на землю, душат, пока те не начинают кричать. К сожалению, они не учитывают печальный опыт своих американских коллег, поставивших США на грань расовой войны.

Как и простым американцам, армянам есть по поводу чего негодовать, помимо полицейского произвола. Уже при первой попытке ввести ограничения в стране начались локальные протесты людей, недовольных социальным и экономическим положением. Переживет ли второй локдаун хрупкая армянская экономика — большой вопрос.

Власти винят народ, народ — власти, но картину это не меняет. Виноваты обе стороны, и обе не желают хотя бы признать свои ошибки, не то что начать их исправлять. Тем временем ежедневно 30-40 процентов тестов на коронавирус дают положительный результат. Эти цифры говорят о сумасшедшей доле одновременно зараженных, а следовательно, о скором крахе системы здравоохранения и других не менее печальных последствиях.