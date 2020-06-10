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Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко 

RT на русском и ещё 23 57 минут назад
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Фото: Reuters
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Таким образом она прокомментировала приход Порошенко и его однопартийцев в её офис.
«Народный депутат вместе с коллегами по фракции, адвокатами и охранниками появились в помещении офиса генерального прокурора. При этом под предлогом неотложного приёма по расследованию ряда уголовных производств парламентарии просто ворвались в мой кабинет, повредив вещи работникам охраны», — указала она.
Как отметила генпрокурор, любые предложения, указания и требования народного депутата относительно досудебного следствия являются неправомерными.
«Неправомерным является и давление на генерального прокурора с требованием повторно сообщить о подозрении», — добавила она.
Ранее стало известно, что Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу. Как заявили в Государственном бюро расследований Украины, экс-президент страны подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил главу Службы военной разведки Украины к превышению служебных полномочий.
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В мире , Петр Порошенко
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