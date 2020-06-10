Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Таким образом она прокомментировала приход Порошенко и его однопартийцев в её офис.

«Народный депутат вместе с коллегами по фракции, адвокатами и охранниками появились в помещении офиса генерального прокурора. При этом под предлогом неотложного приёма по расследованию ряда уголовных производств парламентарии просто ворвались в мой кабинет, повредив вещи работникам охраны», — указала она.

Как отметила генпрокурор, любые предложения, указания и требования народного депутата относительно досудебного следствия являются неправомерными.

«Неправомерным является и давление на генерального прокурора с требованием повторно сообщить о подозрении», — добавила она.

Ранее стало известно, что Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу. Как заявили в Государственном бюро расследований Украины, экс-президент страны подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил главу Службы военной разведки Украины к превышению служебных полномочий.