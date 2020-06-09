Лукашенко заявил о риске «побоища» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что во время выборов главы государства "группы боевиков" захотят организовать "побоище на площади", и пообещал, что не допустит раскола в обществе.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации. В разных регионах Белоруссии проходят пикеты по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, альтернативных действующему президенту, на ряде пикетов граждане выстраивались в очереди, чтобы отдать свою подпись за претендентов. При этом, по информации правозащитников, несколько десятков активистов были задержаны и подвергнуты административным арестам или штрафам за нарушение порядка проведения массового мероприятия.

"Сценарий прошлых дней, недель и месяцев вы знаете. Никто не расслабляется. Все понимают, что придумают что-то новое. И не эти кандидаты, основные и те, кто в декорациях участвуют, не они это придумывают. Есть хозяева, которые платят деньги. Они (претенденты — ред.) — исполнители", — сказал Лукашенко во вторник во время совещания по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. Его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии.

По его словам, "сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для "раскачивания ситуации" и дестабилизации общественно-политической обстановки". "Потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей", — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что "ответ будет один". "Вы прекрасно понимаете. Мы имеем дело с так называемыми "современными" — в кавычках — предвыборными технологиями, которые зачастую не отличаются чистоплотностью. Мы это уже проходили. Мы не допустили раскола тогда в обществе, не допустим и теперь. И сегодня намерены предпринять адекватные меры, чтобы сохранить мир и стабильность в нашем государстве", — заявил президент.