Зеленский объяснился за сравнение Украины с порноактрисой

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что смысл шутки студии «Квартал 95», в которой Украину сравнили с порноактрисой, заключался в высмеивании финансовой несамостоятельности страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему стыдно из-за сравнения Украины с порноактрисой в шоу студии «Квартал 95». Об этом он рассказал «Украинской правде».

«Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей или даже кто-то это воспринял как шутку и сравнение Украины с проституткой, то за такие вещи мне стыдно. И я не прав. Но шутка была о другом», — отметил он.

По словам Зеленского, смысл той шутки заключался в финансовой несамостоятельности страны.

«Несамостоятельность украинской финансовой системы от других. Мы должны быть независимой страной. Никто не имеет права управлять нами», — добавил он.

В 2016 году Зеленский на юмористическом фестивале в латвийской Юрмале сравнил Украину с «актрисой из немецких фильмов для взрослых», готовой «принять в любом количестве с любой стороны».