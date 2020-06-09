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Гордон (Украина): «Мне стыдно». Зеленский объяснился за сравнение Украины с порноактрисой 

ИноСМИ и ещё 3 22 минуты назад
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что смысл шутки студии «Квартал 95», в которой Украину сравнили с порноактрисой, заключался в высмеивании финансовой несамостоятельности страны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему стыдно из-за сравнения Украины с порноактрисой в шоу студии «Квартал 95». Об этом он рассказал «Украинской правде».
«Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей или даже кто-то это воспринял как шутку и сравнение Украины с проституткой, то за такие вещи мне стыдно. И я не прав. Но шутка была о другом», — отметил он.
По словам Зеленского, смысл той шутки заключался в финансовой несамостоятельности страны.
«Несамостоятельность украинской финансовой системы от других. Мы должны быть независимой страной. Никто не имеет права управлять нами», — добавил он.
В 2016 году Зеленский на юмористическом фестивале в латвийской Юрмале сравнил Украину с «актрисой из немецких фильмов для взрослых», готовой «принять в любом количестве с любой стороны».
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В мире , Видео , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Украинская правда
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