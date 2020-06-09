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Аллигатор убил собаку и сторожил ее весь вечер 

Lenta.ru 50 минут назад
Аллигатор убил собаку и сторожил ее весь вечер
Фото: Joe Raedle / Getty Images
В американском городе Дафни, штат Алабама, аллигатор напал на собаку и убил ее. Об этом сообщает WKRG-TV.
Мертвого пса обнаружили дети. «Ребята были тут на рыбалке, увидели, что за этими зарослями что-то плавает, но не знали, что. Оказалось, собака», — рассказала местная жительница Энджел О’Ди (Angel O’Dea), дом которой стоит на берегу озера.
Ее соседи утверждают, что слышали шум и плеск, когда рептилия напала на собаку. Несколько человек вышли на берег, чтобы посмотреть, что происходит. На их глазах к мертвому псу подплыл хищник, схватил его и утащил подальше. «Вчера аллигатор продолжал сторожить собаку весь вечер», — говорит О’Ди.
В Алабаме распространены миссисипские аллигаторы, также обитающие в Северной и Южной Каролине, Джорджии, Техасе и Луизиане. Встречаются экземпляры до 4,5 метра в длину, однако в среднем они вырастают до 3,4 метра при весе до 200 килограммов.
В мае у аллигаторов начинается брачный сезон. Он продолжается в июне, после чего рептилии начинают строить гнезда. В этот период они активнее, поэтому чаще попадаются людям на глаза.
В 2019 году сообщалось, что житель американского города Нокомис, штат Флорида, вытащил свою собаку из пасти аллигатора. Не раздумывая, он прыгнул в канал за рептилией, разжал ее челюсти и освободил пса.
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В мире , Происшествия
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