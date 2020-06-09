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Число случаев коронавируса в Индии превысило 266 тысяч 

RT на русском и ещё 1 44 минуты назад
Число случаев коронавируса в Индии превысило 266 тысяч
Фото: Reuters
Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Индии возросло до 266 598.
Об этом сообщает NDTV.
Уточняется, что за сутки в стране выявили 9987 новых случаев коронавируса.
Также за прошедшие 24 часа число умерших от коронавирусной инфекции в Индии увеличилось на 331 и достигло 7466.
По данным индийского Минздрава, к настоящему моменту в стране от коронавируса излечились 129 215 пациентов.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром борьбу с коронавирусом.
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