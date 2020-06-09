Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В мире коронавирус выявлен у 7,1 млн человек 

Газета.Ru 1 час назад
В мире коронавирус выявлен у 7,1 млн человек
Фото: Reuters
Во всем мире коронавирусная инфекция выявлена у 7 118 471 человека, жертвами вируса 406 522 пациентов. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
За последние сутки COVID-19 обнаружили у 103 342 человек, число летальных исходов — 3 670.
При этом излечились от болезни 3 293 579 пациентов.
По состоянию на 8 июня в России выявлено 476 658 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 5 971 летальный исход, выздоровело 230 688 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
Газета.Ru: последние новости
Зеленский хотел заразиться коронавирусом и показать, "что это не чума" Зеленский хотел заразиться коронавирусом и показать, "что это не чума" В Нидерландах представили результаты анализа тел экипажа MH-17 В Нидерландах представили результаты анализа тел экипажа MH-17 Сеул призван КНДР сохранить каналы связи между странами Сеул призван КНДР сохранить каналы связи между странами
В мире , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
Дело переквалифицировано: Ефремову грозит 12 лет
Дело переквалифицировано: Ефремову грозит 12 лет
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
Организовавшего четыре доноса на жену москвича наказали
Организовавшего четыре доноса на жену москвича наказали
Россияне засобирались за границу
Россияне засобирались за границу
Видео
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
00:28
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
Происшествия
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
00:26
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
Общество
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
00:11
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
Происшествия
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
00:31
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
Общество
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
01:32
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
Происшествия
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
00:44
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
Армия
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
01:16
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
Армия
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
00:27
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
02:32
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
00:13
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение