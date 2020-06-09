Сыграть в Януковича: почему Киеву выгоден Лукашенко

С началом лета в Белоруссии активизировалась предвыборная борьба, сопровождающаяся скандалами и громкими заявлениями. Президент Александр Лукашенко в шестой раз идет на выборы. На днях он отправил в отставку правительство страны, а тем временем десятки его потенциальных соперников собирают подписи для выдвижения в кандидаты и проводят митинги

На Украине за политической обстановкой в соседней стране всегда следили с интересом прежде всего потому, что после Майдана именно Белоруссия стала тем «окном», через которое происходит торговля с РФ в обход собственных же санкций. Минск также стал площадкой для переговоров о судьбе Донбасса, пусть и почти безрезультатных.

Через Белоруссию преимущественно летали до карантина украинцы, направляющиеся в Москву . Через Белоруссию Киев получал значительную часть нефти и нефтепродуктов. Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, через Белоруссию Россия и Украина неразрывно связаны мощным потоком контрабанды. Любые изменения в этом отношении могут стать серьезным вызовом для украинской экономики.

Хотя многие западные СМИ долгое время называли Александра Лукашенко «последним диктатором Европы», на Украине жесткой критики в адрес белорусского президента было немного. Украинские СМИ, как правило, лояльно к нему относились. И связано это еще и с тем, что Киев опасается оказаться в «кругу врагов». С РФ Украина «побила горшки» еще в 2014 году. На востоке пылает конфликт на Донбассе, на западе — Приднестровье и ряд стран восточной Европы, где весьма критично смотрят на ущемление языковых и культурных прав национальных меньшинств на Украине и героизацию ОУН/УПА.

Украинские СМИ в большинстве своем поддерживали Лукашенко в его непростых отношениях с РФ, полагая, что он отстаивает независимость страны. В течение вот уже многих лет Лукашенко на Украине возглавляет рейтинг самых популярных зарубежных лидеров, а украинские СМИ любят подчеркивать его украинское происхождение. Акция противников Лукашенко под названием «Стоп таракан», проведенная на Майдане в Киеве 6 июня, собрала аж целых 6 человек, из которых 5 были белорусами. Украинцы оказались пока глухи к призывам белорусской оппозиции.

Украинские политики и журналисты, хотя и любят вторить западным СМИ, комментируя длительность нахождения у власти неугодных президентов и козырять своей «революцией достоинства», в отношении Лукашенко более осторожны, несмотря на заявления последнего о том, что в его стране «майданов не будет».

Комментируя предстоящие выборы в Белоруссии, украинский политолог Игорь Соловей утверждает, что Лукашенко якобы хотят «съесть в Кремле», а он отбивается от слишком тесных братских объятий, а на выборах ему будет противостоять «российская пятая колонна», но у нее, по его мнению, «нет шансов». Как ни странно, но даже перспективы того, что протесты в Белоруссии могут быть подавлены силовиками, воспринимаются украинскими СМИ достаточно позитивно.

Украинский журналист Дмитрий Гордон полагает, что президент РФ Владимир Путин затаил обиду на Лукашенко и попытается убрать его из политики, чтобы активизировать интеграцию двух стран в союзное государство.

Основываясь на данных социологических опросов в Белоруссии, на Украине знают, что альтернативой Лукашенко может быть только пророссийский политик, а у сторонников белорусской евроинтеграции в стране очень мало шансов.

Белорусский социолог Валентина Жолнерович объясняет украинским СМИ, что Лукашенко отстаивает независимость страны, тогда как многие из рядовых избирателей никакой ценности в этой независимости не видят.

«Когда Лукашенко пришел к власти, да и многие годы потом расклад был таков: он сам — самый пророссийский политик, все его оппоненты — антироссийские. Но сегодня ситуация диаметрально противоположная: Лукашенко — главный защитник белорусского суверенитета, потому что иначе он лишится любой власти. А вот в обществе сильны пророссийские настроения. Люди стремительно теряют прежний уровень жизни плюс массовые смерти от коронавируса, а в телевизоре Лукашенко заверяет, что вирус — это "психоз". В этой ситуации рядовой избиратель не видит ценности в суверенитете страны, он видит ценность в кандидате, который приведет страну в Россию и тем самым обеспечит повышение зарплат», — говорит белорусский социолог.

В такой ситуации нынешний президент Белоруссии является наиболее приемлемой фигурой для Киева.

Эксперт «грантоедского» Украинского института будущего Игорь Тышкевич считает, что США поддержат Лукашенко на предстоящих выборах и признают его президентом, несмотря на все предыдущие заявления о «диктатуре».

«Предложенная США концепция "лучше диктатор в независимой стране, чем поглощение Беларуси Россией" выгодна официальному Минску. Поэтому большого дипломатического "фе" не будет. Естественно, при условии, что в процессе выборов надолго никого в Беларуси не посадят», — говорит Тышкевич.

Однако более всего на Украине опасаются того, что Россия и страны Запада могут действовать синхронно в отношении Белоруссии, как в Молдове, когда там убирали от власти олигарха Владимира Плохотнюка. Украина опасается, конечно, не за судьбу Белоруссии, а синхронных действий РФ и Запада в отношении и Украины. Страшный сон украинских националистов — это вероятность договоренностей Запада и РФ по «донбасскому кейсу» за спиной Киева.

Политолог Руслан Бортник видит в активизации оппозиции в Белоруссии сигнал именно такого «сговора».

«Складывается впечатление, что Бацька решил сыграть в игру Януковича или позднего Кучмы — попытаться балансировать между Россией и Западом. Не с Россией, как это было до сих пор, а между ними. Поочередно делая ставки то на одних, то на других. Шантажируя то одних, то других. И то, что он начал эту игру, в какой-то мере привело к разбалансировке политической системы. Россия выставила в Беларуси своего кандидата, Запад поддерживает своих людей. Ситуативно Запад и Россия даже информационно объединяются, создавая кризис для Беларуси, провоцируя оппозиционные настроения, поддерживая протесты и дестабилизацию», — говорит Бортник.

Тем не менее, по его мнению, цели у обеих сторон разные.

«Это игра России на понижение Лукашенко, на ликвидацию его политических амбиций, снижение его переговорных возможностей. Для Запада это игра с надеждой на снижение влияния России на Беларусь. Цели обоих сторон остаются разными. Россия согласится сохранить Лукашенко при определенных условиях, при углублении интеграции. Западу же нужно создать для России в Беларуси такой же кризис, который они создали в Украине, или в худшем случае договориться так, как они договорились по Молдавии», — считает Бортник.

Политолог также подчеркивает, что смена власти в Белоруссии несет определенные риски и для Украины в том плане, что на северной границе можно получить более враждебную к Украине и «более конкурентно настроенную» власть.

С экономической точки зрения любой вариант смены власти в соседней Белоруссии не выгоден Киеву. В случае победы прозападного кандидата Киев может быть и получит условного союзника, но тогда по инициативе РФ может закрыться «форточка» контрабандных поставок через Белоруссию. В случае победы пророссийского кандидата эта «форточка» может прикрыться уже по инициативе Минска. В такой ситуации в Киеве склонны делать вывод о том, что от добра добра не ищут.