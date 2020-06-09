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Лидера Ку-клукс-клана арестовали за наезд на протестующих 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Лидера Ку-клукс-клана арестовали за наезд на протестующих
Фото: globallookpress.com
Лидера ультраправого движения Ку-клукс-клан Гарри Роджерса арестовали в американском штате Виргиния за наезд на протестующих. Об этом сообщает Henrico Citizen.
Известно, что 36-летний мужчина въехал в группу протестующих еще 7 июня в пригороде столицы Ричмонда. В результате происшествия пострадал один человек. Роджерс был задержан по обвинению в нападении с побоями, покушении на тяжкий вред здоровью и вандализме.
Кроме того, рассматривается мотив совершения преступления на почве ненависти. Прокурор также подчеркнул, что Роджерс — пропагандист идеологии Конфедеративных Штатов Америки (южные рабовладельческие штаты во время Гражданской войны — прим. «Ленты.ру»).
Массовые протесты проходят в ряде городов мира после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в результате грубого ареста с применением силы. Акции сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию.
Ку-клукс-клан — радикальная ультраправая организация в США, созданная сразу после окончания Гражданской войны в 1865 году. Движение исповедует национализм, расизм и впоследствии — антикоммунизм, устраивало суды Линча над активистами аболиционистского движения и защитниками прав чернокожих. В пору расцвета численность организации достигала шести миллионов человек, в настоящее время, по разным оценкам, составляет от пяти до восьми тысяч.
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В мире , Криминал , Происшествия , США , Lenta.ru
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