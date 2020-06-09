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Вспышка Эболы зарегистрирована в Центральной Африке 

News.ru 1 час назад
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке вируса Эбола в Демократической республике Конго.
В результате вспышки заражены оказались 12 человек, все они находятся в северо-западном городе республики Мбандаке. Уточняется, что у девятерых из общего числа заболевших вирус уже подтверждён, троим поставлен предварительный диагноз. Умерли шестеро, передаёт Reuters.
В начале июня 2020 года ВОЗ уже сообщала о шести случаях заражения вирусом в Мбандаке, по утверждению организации эти случаи не связаны с вспышкой в 2018 году в Конго, когда умерли 33 человека.
Как писал NEWS.ru ранее, учёные предрекли человечеству новые эпидемии и вирусы, так как люди создали «идеальные условия» для появления новых вирусов. Только за последние два десятка лет человечество столкнулось с такими шестью масштабными напастями, как Эбола, птичий грипп, свиной грипп, SARS, MERS и COVID-19.
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В мире , Видео , ВОЗ , Reuters
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