Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке вируса Эбола в Демократической республике Конго.

В результате вспышки заражены оказались 12 человек, все они находятся в северо-западном городе республики Мбандаке. Уточняется, что у девятерых из общего числа заболевших вирус уже подтверждён, троим поставлен предварительный диагноз. Умерли шестеро, передаёт Reuters.

В начале июня 2020 года ВОЗ уже сообщала о шести случаях заражения вирусом в Мбандаке, по утверждению организации эти случаи не связаны с вспышкой в 2018 году в Конго, когда умерли 33 человека.

Как писал NEWS.ru ранее, учёные предрекли человечеству новые эпидемии и вирусы, так как люди создали «идеальные условия» для появления новых вирусов. Только за последние два десятка лет человечество столкнулось с такими шестью масштабными напастями, как Эбола, птичий грипп, свиной грипп, SARS, MERS и COVID-19.