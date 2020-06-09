Суд отменил смягчение карантина в Рио-де-Жанейро 

Суд Рио-Де-Жанейро временно остановил действие указов правительства штата и городского совета, которые ослабляли нормы социальной изоляции, принятые на время пандемии нового коронавируса.

"Существует риск серьезного непоправимого ущерба, поскольку неадекватное ослабление мер социальной изоляции может ускорить распространение COVID-19, и его трудно повернуть вспять", — говорится в решении суда.

Судья городского суда Бруно Бодар удовлетворил ходатайство прокуратуры штата и аннулировал некоторые пункты правительственных постановлений. Вновь запрещены все спортивные мероприятия на свежем воздухе, посещение туристических мест, частичная эксплуатация баров и ресторанов, работа торговых центров и церковные службы.

Бодар подчеркнул, что "на карту поставлены человеческие жизни, учитывая почти семь тысяч погибших от осложнений COVID-19". Решение суда будет действительным до представления анализа регулирующего воздействия предлагаемых мер, в случае его невыполнения губернатор Уилсон Уитцел и мэр Марсело Кривелла должны будут платить ежедневный штраф в размере 50 тысяч реалов (10 400 долларов США) каждый.

Следующие слушания с участием органов здравоохранения штата и города назначены на 10 июня, ожидается, что они достигнут консенсуса.

Рио-де-Жанейро — второй наиболее пострадавший от пандемии штат в Бразилии, он уступает только соседнему Сан-Паулу, который в последние дни также начал смягчать меры социальной изоляции. В Бразилии зарегистрировано почти 40 тысяч летальных случаев COVID-19 и почти 700 тысяч случаев заражения.

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