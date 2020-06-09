В США шеф полиции отдала пост афроамериканцу

Глава полиции города Портленд, штат Орегон, ушла в отставку на фоне беспорядков в городе, она передала пост афроамериканцу.

"Полиция Портленда должна быть лидером в переменах. Они начитаются с веры. Эта перемена в руководстве идет от моего сердца. Чак Ловелл посвятил своей службе всю жизнь. Я на 100% уверена в нем и в его руководстве", — написала шеф полиции Джами Реш в Twitter.

Местный портал Oregonian пишет, что главу полиции критиковали за ее слабое реагирование на беспорядки в городе после смерти Джорджа Флойда. Отмечается, что теперь руководство полицией перейдет афроамериканцу.

С конца мая во многих крупных городах США проходят акции протеста и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией, инцидент был снят на видео. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.