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Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу 

РИА Новости и ещё 3 13 минут назад
В США шеф полиции отдала пост афроамериканцу
Фото: © AFP 2020 / Agustin PAULLIER
Глава полиции города Портленд, штат Орегон, ушла в отставку на фоне беспорядков в городе, она передала пост афроамериканцу.
"Полиция Портленда должна быть лидером в переменах. Они начитаются с веры. Эта перемена в руководстве идет от моего сердца. Чак Ловелл посвятил своей службе всю жизнь. Я на 100% уверена в нем и в его руководстве", — написала шеф полиции Джами Реш в Twitter.
Местный портал Oregonian пишет, что главу полиции критиковали за ее слабое реагирование на беспорядки в городе после смерти Джорджа Флойда. Отмечается, что теперь руководство полицией перейдет афроамериканцу.
С конца мая во многих крупных городах США проходят акции протеста и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией, инцидент был снят на видео. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
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