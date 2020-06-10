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В США пообещали арестовать зачинщиков беспорядков во время протестов 

Lenta.ru и ещё 5 31 минуту назад
В США пообещали арестовать зачинщиков беспорядков
Фото: SHANNON STAPLETON / Reuters
Власти США намерены арестовать целый ряд организаторов беспорядков во время протестов, проходивших в последние недели. Об этом сообщает ТАСС.
Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что, хотя четких сроков он назвать и не может, зачинщики обязательно будут отданы в руки правосудия. Он рассказал, что во время протестов были случаи, когда члены ультраправых группировок пытались выдать себя за представителей ультралевых и наоборот с целью спровоцировать насилие. Барр подчеркнул, что власти нацелены «обуздать эти группы».
Барр также сообщил, что во время демонстраций были задержаны граждане, связанные с движением «Антифа», по обвинению в ряде преступлений.
Ранее 80 процентов жителей США назвали ситуацию, которая сложилась в стране из-за протестов, неуправляемой. Только 15 процентов американцев думают, что все под контролем.
В десятках городов США и других стран мира уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.
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В мире , США , Уильям Барр
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