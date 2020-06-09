Умерла Бонни Пойнтер

Американская певица, солистка группы The Pointer Sisters Бонни Пойнтер умерла в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) на 70-м году жизни. Об этом в понедельник сообщила газета USA Today со ссылкой на ее сестру Аниту.

По данным издания, причиной смерти певицы стал сердечный приступ.

Бонни Пойнтер в 1969 году вместе со своей сестрой Джун создала дуэт, который получил название The Pointers. После того как к коллективу присоединилась еще одна сестра Бонни, Аннита, он приобрел современное название — The Pointer Sisters. В 1972 году в группу вступила старшая из сестер Пойнтер — Рут.

В 1974 году Бонни и Анита получили музыкальную премию Grammy за песню в стиле кантри Fairytale. Бонни Пойнтер покинула группу в 1977 году, за свою сольную карьеру она успела выпустить три альбома.