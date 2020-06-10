«Российский шпион» в Австрии вышел на свободу 

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Полковнику австрийской армии в отставке, которого признали виновным по делу о шпионаже в пользу России , зачли уже проведенный в заключении срок, его выпустили на свободу, сообщила сторона защиты.

Как сообщал представитель суда Петер Эггер, уже отбытый срок досудебного содержания под стражей распространяется на вынесенный приговор. При этом после отбытия половины срока полковник может быть освобожден условно, передает РИА «Новости».

При этом после судебного разбирательства состоялась проверка законности содержания обвиняемого под стражей. В результате суд постановил освободить полковника из-под стражи в связи с отсутствием оснований.

Адвокат полковника подтвердил, что его подзащитного выпустили на свободу, передает ТАСС.

Напомним, 71-летнего полковника австрийской армии в отставке Мартина М., которого в Австрии объявили участником российской шпионской сети, суд Зальцбурга признал виновным в «разглашении государственной тайны» и приговорил к трем годам тюрьмы.